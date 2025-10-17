Sky – Roma-Inter, due condizioni da tenere in conto. Gasperini…

A Skysport hanno parlato della prossima rivale dell'Inter, della Roma, e delle scelte che potrebbe fare Gasperini in vista della sfida contro la squadra di Chivu. Angelo Mangiante, inviato del canale satellitare a Trigoria, ha parlato di due condizioni da considerare in vista della sfida contro l'Inter.
L'allenatore giallorosso si prepara ad affrontare l'Inter di Chivu e prenderà in considerazione il lavoro fatto dai suoi uomini a Trigoria
E ha messo in risalto due giocatori in particolare: "Dybala è cresciuto tantissimo. Chiaro che non è stata mai messa in discussione la qualità tecnica del campione argentino, ma sappiamo che per Gasperini e lo staff tecnico e medico è stato necessario gestire qualche infortunio. L'argentino ha lavorato tantissimo e la condizione è cresciuta, si sta avvicinando al top e quindi dovrà essere considerata in vista della sfida con l'Inter. Poi c'è Soulè, oltre a considerare la sua creatività, sta lavorando sulla base atletica. Sta dosando i carichi di lavoro con lo staff dell'allenatore giallorosso. Sia lui che Dybala sono cresciuti tantissimo dal punto di vista atletico".
