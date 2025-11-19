FC Inter 1908
Sabatini: “Napoli-Conte? Situazione più complicata di quella che vogliono raccontare”

Sabatini: “Napoli-Conte? Situazione più complicata di quella che vogliono raccontare” - immagine 1
"Vero, mancano i giocatori più importanti come De Bruyne e Lukaku ma anche una proposta di gioco più adeguata", dice Sabatini
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la situazione Napoli-Conte:

"La frase che ha detto Conte che non vuole accompagnare il morto al funerale dopo Bologna-Napoli è stata estremamente infelice. La settimana bianca di Conte è stata un fatto insolito, non così tanto insolito perché altri allenatori si concedono un paio di giorni di riposo. La situazione è più complicata di quello che si vuole raccontare e svelare.

Sabatini: “Napoli-Conte? Situazione più complicata di quella che vogliono raccontare”- immagine 2

C'è una situazione preoccupante sugli infortuni, la squadra non è più omogenea al seguito del suo allenatore. Conte poi ha raccontato la stagione del Napoli con motivazioni che sembravano più giustificazioni. "Troppi acquisti", "non c'è più la voglia dell'anno scorso", "non c'è più umiltà".

Sabatini: “Napoli-Conte? Situazione più complicata di quella che vogliono raccontare”- immagine 3
Getty Images

Vero, mancano i giocatori più importanti come De Bruyne e Lukaku ma anche una proposta di gioco più adeguata al ruolo di squadra con lo scudetto. Non deve essere presuntuosa ma non può esporsi a partite senza sapore. La rinascita è ancora possibile, passa tutto dalla voglia, dalla determinazione e le caratteristiche di Conte.

Se l'allenatore è andato in cortocircuito vedo tutto più problematico, con Conte ricaricato il Napoli può puntare in alto"

