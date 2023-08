È finita la telenovela Samardzic . Come riporta Gianluca Di Marzio, l' Inter rinuncia all'acquisto del centrocampista serbo. Nerazzurri infastiditi dall'entourage del classe 2002 che ha cambiato le carte in tavola dopo gli accordi raggiunti tra le parti.

"Una situazione che ha convinto la dirigenza del club milanese a non concludere più l'operazione. Il giocatore era rientrato a Udine dopo un periodo di permanenza in un hotel di Milano in attesa di chiudere l'affare che si è poi concluso in maniera negativa".