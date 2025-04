Inzaghi aveva un dubbio solo per la formazione di domani contro il Bayern: chi tra Dimarco e Carlos Augusto a sinistra

L'Inter si prepara per il ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Bayern. Dopo il 2-1 per i nerazzurri a Monaco, la squadra di Inzaghi deve chiudere i conti per guadagnarsi la semifinale.