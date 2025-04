In una lunga intervista a Süddeutsche Zeitung, Javier Zanetti riflette sulla sua carriera all'Inter, ricordando il trionfo nella finale di Champions League del 2010 e non solo. Ma prima il vicepresidente nerazzurro volge lo sguardo al presente: questa sera la squadra di Inzaghi affronterà i bavaresi. "Finale anticipata? Non so se possiamo parlare di finale anticipata. Ciò significherebbe ignorare una squadra come il Real Madrid, che da anni dimostra grande continuità in Champions League, o addirittura il Barcellona. Oppure il Paris Saint-Germain! Per me è stato tutt'altro che sorprendente che il PSG abbia recentemente eliminato il Liverpool. L'allenatore Luis Enrique sta facendo davvero un ottimo lavoro a Parigi. Ma tornando alla tua domanda: non c'è dubbio che Bayern e Inter siano due grandi squadre che si affrontano".