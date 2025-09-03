SM – Rivoluzione Italia: queste le prime decisioni di Gattuso

Attesa per l'esordio della squadra che è stata affidata, dopo l'esonero di Spalletti, all'ex allenatore di Milan e Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 22:16)

C'è grande attesa per l'esordio dell'Italia di Gattuso. Il 5 settembre a Bergamo si gioca la gara con l'Estonia. SportMediaset sottolinea che "filtra soddisfazione da parte dello staff dell'allenatore per l'accoglienza ricevuta. I giocatori azzurri recepiscono input e apprezzano il modo di fare del ct Gattuso come allenatore e persona. Ci sono trasparenza e rispetto nel rapporto tecnico umano. Chiede intensità fin dal torello iniziale".

Per quanto riguarda il modulo, si passerà dalla difesa a tre di Spalletti ad una difesa a quattro perché c'è carenza di giocatori abili nel marcare ad uomo. Tutto confermato dalle prime prove tecnico-tattiche di ieri. «Costruiamo a tre e difendiamo a quattro. Giocare a cinque ti porta ad avare un blocco basso, ci ho giocato in quel modo ma è un modulo che non sento mio», ha spiegato in conferenza stampa. Per questo la sua Italia viene avvicinata a quella di Mancini che difendeva col 4-3-3 e diventava 3-2-5 in fase d'attacco. Apertura, cross e conclusione a rete sono le cose su cui si stanno allenando.

"Gattuso ha fatto le convocazioni pensando alla difesa a 4 privilegiando la tecnica ai margini di crescita. Da qui le nuove convocazioni di Fabbian, Esposito e Leoni che il ct ha definito un difensore senza paura e con grandi picchi di velocità". E l'Inter lo sapeva benissimo.

