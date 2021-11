SM – Verso Inter-Napoli, per Inzaghi due dubbi di formazione

Le ultime sulla probabile formazione nerazzurra per il match contro il Napoli di domenica al Meazza

Simone Inzaghi non ha ancora deciso chi mandare in campo nell'Inter contro il Napoli domenica al Meazza. Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko sono pienamente recuperati, così come Lautaro Martinez. Uno tra questi tre, però, potrebbe comunque partire dalla panchina. Spiegano a Sport Mediaset: "I dubbi principali sulla formazione riguardano la difesa e l'attacco: Ranocchia dovrebbe sostituire De Vrij, mentre Correa potrebbe affiancare Lautaro in avanti. Dzeko è recuperato, ma potrebbe essere preservato verso la Champions".