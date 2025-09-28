"L’esultanza plateale di Chivu ha fatto impazzire gli interisti. Fin qui non aveva ancora festeggiato una rete in questo modo, ovvero con fare sanguigno, passionale, pieno di pathos. Cristian aveva abituato tifosi e cronisti al tipo di allenatore che pesa le parole, riflette, si esprime con una calma zen, e invece gli ultimi due episodi l’hanno reso più “umano”. Prima la difesa a spada tratta di Lautaro ad Appiano, con quel “altrimenti andate a Milanello” che sa di capopopolo, e poi con l’esultanza per il giovane Pio, il figliol prodigo per cui ha lanciato a terra la bottiglietta e ha urlato a squarciagola una sorta di “andiamo” tenuto a lungo nascosto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.