Nel quinto episodio di Ranking, programma della Gazzetta dello Sport, il protagonista è stato Andrea Stramaccioni . Il tecnico racconta il suo primo giorno da allenatore dell'Inter. "C'è questo aneddoto imbarazzante di cui io tuttora me ne vergogno. Vedo questo spazio aperto, lo spogliatoio dell'Inter è rettangolare e ne vedevo solo una porzione. Davanti a me vedo Zanetti, quindi già con l'aureola, già ovviamente avevo una sensazione di rispetto infinito".

"Ma c'era una sorta di anta, quindi ho infilato nella maniglia e l'ho tirata per aprirla, ma era una porta scorrevole, quindi la porta ha iniziato a vibrare. C'era Sneijder con le mani in faccia... come dire "non è vero questo". Quindi partire peggio di così non era facile. Invito chiunque, anche qualsiasi giovane allenatore o giornalista, nel momento in cui vi trovate difronte a una sfida nella vostra vita, dove andate a prendere le risorse? Nelle vostre conoscenze".