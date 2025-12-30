fcinter1908 ultimora Serie A, la squadra del 2025 Sofascore: 3 interisti, uno ha la media più alta d’Italia

Il sito sportivo di statistiche ha tenuto conto della media voto dei giocatori della Serie per stilare una top11
Eva A. Provenzano
Il portale Sofascore tra le prime app al mondo punteggi e approfondimenti sportivi, ha stilato la top11 per rendimento, quindi per media voto, dell'anno solare 2025 in Serie A. Tra i migliori per punteggio del nostro campionato ci sono tre interisti e uno ha la media più alta d'Italia.

