Il portale Sofascore tra le prime app al mondo punteggi e approfondimenti sportivi, ha stilato la top11 per rendimento, quindi per media voto, dell'anno solare 2025 in Serie A. Tra i migliori per punteggio del nostro campionato ci sono tre interisti e uno ha la media più alta d'Italia.
Il sito sportivo di statistiche ha tenuto conto della media voto dei giocatori della Serie per stilare una top11
