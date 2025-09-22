Le parate di Yann Sommer nella scorsa edizione della Champions League rimarranno a lungo nella mente dei tifosi. Sono valse una dose di riconoscenza e stima che durerà anche quando l'avventura all'Inter finirà.

Il riconoscimento per quanto bene fatto dallo svizzero è arrivato anche questa sera al premio Yachine, con il terzo posto raggiunto, nonostante la delusione per la finale persa in malo modo. "E anche per il 2025.. Sei stato tra i migliori! Complimenti, Sommer", il messaggio social dell'Inter a commentare la notizia. Il premio è andato a Gigio Donnarumma.