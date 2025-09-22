L'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'Inter di Chivu dopo questo inizio di stagione
Tacchinardi: “Inter mi ha impressionato per mole di gioco, ma deve togliersi un grosso difetto”
L'ex centrocampista della Juve, ospite del programma tv Pressing, ha parlato dell'Inter di Chivu dopo questo inizio di stagione
"I numeri non mentono, mi ha impressionato per la mole di gioca ma stacca in certi momenti la spina e può prendere gol da chiunque. Ottima partita, Chivu deve lavorare su questa cosa, ma Inter si è ripresa mentalmente dalle difficoltà iniziali. L'Inter in difesa morde poco. Inter deve togliere questo difetto. Nelle grandi squadre è fondamentale mettere competizione, soprattutto per l'Inter che ha 11 titolari fissi".
"Pio Esposito deve in ogni partita mettere qualcosa, migliorarsi e crescere ogni volta di più. È fondamentale per questa squadra, è un bomber d'area di rigore, Lautaro non è quel tipo di giocatore lì".
