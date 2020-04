“Lautaro-Griezmann? A occhi chiusi”. A Barcellona i tifosi sicuri: sì al grande scambio

In Spagna non i tifosi del Barcellona non hanno dubbi di fronte alla prospettiva di uno scambio tra Lautaro Martinez e Antoine Griezmann con l‘Inter. Il quotidiano Sport, molto vicino alle vicende di casa blaugrana, ha infatti indetto un sondaggio per capire la posizione del popolo barcellonista sull’idea di cui si è tanto parlato in queste ore, ovvero di un’operazione che prevede il trasferimento dell’argentino in blaugrana e del francese a Milano.

Ebbene, ben il 72% dei tifosi che hanno risposto al sondaggio hanno votato sì all’ipotetico scambio. In numeri: dei 23.788 voti totali, 17.128 ha optato per l’opzione di scambio, mentre il 28%, ovvero 6.660 tifosi, si sono detti contrari. Un risultato molto sintomatico della voglia che il popolo del Barcellona abbia di vedere Lautaro Martinez al Camp Nou. Un risultato forse condizionato dalla stagione fin qui non proprio esaltante disputata da Griezmann al suo primo anno di Barcellona, ma che può dire tanto sulle prossime mosse del Barça.

(Fonte: Sport)