Inter-Juve, insulti e minacce di morte all’arbitro La Penna: arriva la denuncia, avviate indagini

Inter-Juve, insulti e minacce di morte all’arbitro La Penna: arriva la denuncia, avviate indagini - immagine 1
Non si placano le polemiche dopo quanto accaduto sabato sera in Inter-Juventus: minacce di morte verso l'arbitro La Penna
Alessandro Cosattini Redattore 

Inter-Juve, insulti e minacce di morte all’arbitro La Penna: arriva la denuncia, avviate indagini- immagine 2
Getty Images

Non si placano le polemiche dopo quanto accaduto sabato sera in Inter-Juventus. Nel mirino dei tifosi bianconeri e non soltanto anche l'arbitro Federico La Penna, che ha estratto il cartellino rosso a Pierre Kalulu (doppia ammonizione).

Inter-Juve, insulti e minacce di morte all’arbitro La Penna: arriva la denuncia, avviate indagini- immagine 3
Getty

Insulti e minacce di morte all'arbitro Federico La Penna dopo il match Inter-Juve. Una serie di messaggi pubblicati sui social che lo hanno spinto a presentare una denuncia alla polizia postale di Roma. Alla luce della denuncia sono state avviate indagini.

(Fonte: ANSA)

