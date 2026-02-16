Non si placano le polemiche dopo quanto accaduto sabato sera in Inter-Juventus . Nel mirino dei tifosi bianconeri e non soltanto anche l'arbitro Federico La Penna, che ha estratto il cartellino rosso a Pierre Kalulu (doppia ammonizione).

Insulti e minacce di morte all'arbitro Federico La Penna dopo il match Inter-Juve. Una serie di messaggi pubblicati sui social che lo hanno spinto a presentare una denuncia alla polizia postale di Roma. Alla luce della denuncia sono state avviate indagini.