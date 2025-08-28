La seconda edizione della Champions con il nuovo format prenderà il via ufficialmente tra il 16 e il 18 settembre, giorni della prima giornata. Il mirino è puntato su una data precisa: quella del 30 maggio prossimo, giorno in cui è in programma la finale alla Puskas Arena di Budapest .

18.41 - L'Inter ha pescato: in prima fascia Liverpool e Dortmund; in seconda fascia Arsenal e Atletico Madrid; in terza fascia Slavia Praga e Ajax; in quarta fascia Union e Kairat.