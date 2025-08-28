A Montecarlo si parte alle 18 con il sorteggio della Champions League 2025/26. Fra le italiane, l'Inter di Cristian Chivu parte in prima fascia, Atalanta e Juve in seconda, il Napoli in quarta.
ultimora
Sorteggi Champions: Inter contro Liverpool e Arsenal, ecco le 8 avversarie! E tutte le partite
La seconda edizione della Champions con il nuovo format prenderà il via ufficialmente tra il 16 e il 18 settembre, giorni della prima giornata. Il mirino è puntato su una data precisa: quella del 30 maggio prossimo, giorno in cui è in programma la finale alla Puskas Arena di Budapest.
18.45 - Prosegue il sorteggio. Potete vedere tutte le avversarie di tutte le squadre sorteggiate nella prossima slide.
18.41 - L'Inter ha pescato: in prima fascia Liverpool e Dortmund; in seconda fascia Arsenal e Atletico Madrid; in terza fascia Slavia Praga e Ajax; in quarta fascia Union e Kairat.
18.35 - Queste tutte le avversarie dei nerazzurri di Cristian Chivu.
INTER-Liverpool
Borussia Dortmund-INTER
INTER-Arsenal
Atletico Madrid-INTER
INTER-Slavia Praga
Ajax-INTER
INTER-Kairat
Union-INTER
18.34 - La quarta sorteggiata è l'Inter.
18.29 - Si parte, inizia il sorteggio e la prima squadra sorteggiata è il Bayern Monaco. Nella prossima slide tutte le avversarie dei tedeschi.
18.23 - Si avvicina il momento del sorteggio, ecco Giorgio Marchetti tra Ibrahimovic e Kakà. È tutto pronto per l'estrazione.
18.19 - Sul palco c'è anche l'ex Milan Ricardo Kakà, in contemporanea con Ibrahimovic.
18.15 - C'è anche Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, tra gli ospiti speciali del sorteggio. Allo svedese viene consegnato il "Premio del Presidente" proprio da Čeferin in persona.
18.05 - Sale sul palco il presidente Uefa Aleksander Čeferin.
18.01 - Inizia la cerimonia sui canali ufficiali della Uefa con un video di presentazione della competizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA