Biolchi: “Inter prima? Sta incidendo una cosa che ha sempre detto Allegri”

Il pensiero a proposito della classifica e di quello che sta facendo la differenza finora in campionato

L'Inter ha già perso contro Juve e Napoli, la Roma ha perso contro Inter e Milan. Gli scontri diretti non incidono, ma incide la continuità nelle partite con le medio-piccole. E' una cosa che Allegri per primo dice da tanto tempo. Quelli che giocano contro le big fanno partite straordinarie, non c'è bisogno di prepararle certe partite. Il problema può essere quando affronti le altre: il Milan in questo senso ha problemi di blackout totale che derivano ancora dallo scorso anno".