GdS: “Inzaghi pensava di usare domani Correa. Al suo posto ci sarà…”

Simone Inzaghi ha perso Joaquin Correa . Niente Atalanta per lui e Torino, proverà a recuperare per la finale di Champions League, è a rischio oggi. Chi giocherà domani nell’attacco nerazzurro? Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.

“Per Inzaghi, che pensava di utilizzare Correa domani sera contro l'Atalanta, dall'inizio o a partita in corso, è un problema perché adesso non potrà ruotare gli uomini come avrebbe voluto. Di certo contro l'ex Gasperini giocherà Lukaku e al suo fianco ci sarà Lautaro”, si legge.