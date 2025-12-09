Souness ha commentato le dichiarazioni di Salah e ha giustificato la scelta di Slot di non convocare l'egiziano per la gara contro l'Inter

Gianni Pampinella Redattore 9 dicembre 2025 (modifica il 9 dicembre 2025 | 17:16)

Graeme Souness ha commentato le dichiarazioni esplosive di Mohamed Salah e la scelta di Slot di non convocare l'egiziano contro l'Inter. "La prima cosa che mi salta all'occhio è che è tutto al passato, non quello che sta facendo al momento o quello che farà in futuro. Sono cinque gol in 18 partite e non ci vuole un matematico per capire che i suoi numeri sono molto scarsi. Per qualche ragione, non è stato all'altezza in questa stagione e deve accettarlo. Non merita di stare in squadra. Non può incolpare nessun altro se non se stesso. La cosa più schiacciante per me è stata quando ha detto che non avrebbe dovuto presentarsi e lottare per il suo posto, grazie a ciò che ha fatto per il club. Da non credere".

"Ovviamente ha continuato a navigare a vista e l'allenatore se n'è accorto. E i tifosi dovrebbero sostenere l'allenatore. Slot farà esattamente le stesse cose che ha fatto la scorsa stagione, quando il Liverpool ha vinto il campionato".

"La priorità per Slot è vincere la prossima partita contro l'Inter. Si gratterà la testa chiedendosi perché il Liverpool non stia vincendo. La gente parla dei nuovi giocatori, ma a parte questo, dove sono i giocatori che hanno vinto il campionato l'anno scorso? I giocatori dovrebbero guardarsi allo specchio e assumersi le proprie responsabilità. L'idea che Arne Slot debba sentirsi sotto pressione è una sciocchezza".

(Liverpool Echo)