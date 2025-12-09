Simpatico scambio al tavolo di Numer1 tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e Sandro Sabatini, giornalista, sul bel calcio e su Cesc Fabregas. Ecco cosa si sono detti i due.
Scambio al tavolo di Numer1 tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e Sandro Sabatini, giornalista, sul bel calcio e su Cesc Fabregas
Sabatini: "La qualità del gioco la dicono anche di Fabregas".
Zazzaroni: "Io lo adoro".
Sabatini: "Ivan, tu lo adori: portalo anche a fare il ballerino a Ballando con le Stelle che si atteggia tutto così ed è tutto spagnoleggiante".
Zazzaroni: "Ci sto pensando".
Sabatini: "E' una buona idea, perché poi è andato lì e si è consegnato all'Inter".
