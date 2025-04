Dopo la finale dei Coppa del Re, Ancelotti non aveva nascosto la possibilità di lasciare la panchina dove è tornato nel 2021, affermando che il suo futuro "sarà un argomento per le prossime settimane". Al momento, si sottolinea da Madrid, non è stato ancora firmato nulla, ma dalla federcalcio brasiliana (Cbf) trapelerebbe fiducia su una chiusura favorevole per portare dall'altra parte dell'Atlantico uno degli allenatori più vincenti della storia per puntare alla conquista del Mondiale del prossimo anno.