"Ma l’idea del nostro ct è perfino più evoluta perché il modulo è molto meno riconoscibile, tant’è che da giorni in Italia si continua a disegnare un 4-2-3-1 che in realtà non è, basta guardare le posizioni medie per rendersi conto che è un 3-4-2-1 che si evolve in un 3-2-4-1, visto che Dimarco e soprattutto Chiesa sono molto alti sul campo".