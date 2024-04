"Il trionfo arrivò poi a Udine, nella giornata 33, la stessa di Milan-Inter del 22 aprile. Questione di pochi giorni, resta da capire quanti, particolari che non incideranno sull’esito finale di una corsa già finita da tempo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.