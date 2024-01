Spalletti: “Una vittoria essere sul podio con due allenatori di questo livello”

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato, a margine della premiazione del The Best Fifa, della vittoria di Guardiola in lizza proprio con l'ex Napoli e Simone Inzaghi :

"Per me è una vittoria essere su questo podio, insieme a due allenatori di questo genere. È un orgoglio per il calcio italiano avere i due allenatori in questo premio, vicino al migliore del mondo che è Pep. E poi sono soddisfatto perché viene riconosciuto ai miei calciatori del Napoli il calcio che hanno fatto l’anno scorso. Per loro io avrò sempre la massima ammirazione, perché so quello che mi hanno dato l’anno scorso e auguro loro i migliori successi. Supercoppa? La guardo con un po’ di affetto, perché per me Napoli è stato ed è qualcosa di particolare. Io a loro voglio bene e guardando le partite questo un po’ lo subisco. Poi bisogna che mi distacchi dalle situazioni sentimentali, perché devo riuscire a creare una nazionale forte al di là dei calciatori del Napoli».