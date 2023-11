Italia, Spalletti correggi gli errori. Tocca a Frattesi, rientra Di Lorenzo: out Darmian?

"Il piano di Spalletti è semplice: giocare per vincere, dominare la partita e non sarà facile considerando che gli azzurri hanno un solo vero allenamento a disposizione, questa mattina a Coverciano, mentre l’Ucraina si prepara da una settimana. Dobbiamo attaccare per non essere attaccati dentro la BayArena. Tra i dubbi di formazione, anche chi impiegare davanti a Donnarumma: rientrerà Di Lorenzo, che ha scontato la squalifica, ma non è facile lasciar fuori il silenzioso Darmian, sempre puntuale, nell’Inter come adesso in Nazionale. I centrali Gatti e Acerbi hanno mostrato fragilità, perciò Mancini e Buongiorno sperano. Tutto è nella testa di Spalletti", aggiunge il quotidiano.