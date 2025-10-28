FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Spalletti: “Futuro? Sto bene, aspetto con serenità. Juve? Se devo dire qualcosa…”

ultimora

Spalletti: “Futuro? Sto bene, aspetto con serenità. Juve? Se devo dire qualcosa…”

Spalletti: “Futuro? Sto bene, aspetto con serenità. Juve? Se devo dire qualcosa…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex c.t. della Nazionale ha parlato anche del suo futuro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Spalletti: “Futuro? Sto bene, aspetto con serenità. Juve? Se devo dire qualcosa…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dello spot dell'amaro Montenegro, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro: "Io sto bene, naturalmente ho l'ambizione di rimetterà a posto quello che mi è successo recentemente, si aspetta con serenità. Juventus? Pensavo si parlasse dello spot... Io se devo dire qualcosa sulla Juventus e lo dico volentieri è in favore di Tudor".

Spalletti: “Futuro? Sto bene, aspetto con serenità. Juve? Se devo dire qualcosa…”- immagine 3
Getty Images

"Per quello che ho conosciuto mi è sembrata una persona seria, un uomo vero, sarà fortunato quello che lo sostituirà e dispiace quello che lui subisce adesso. Attrezzata per lo scudetto? Non lo so, sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Quando mi hanno chiamato a fare lo spot mi sono sentito in imbarazzo, ho pensato chissà da quale aereo mi dovrò buttare... Poi ho visto che il copione è stato più normale".

(Sky Sport)

Leggi anche
Inter, Rocchi dà ragione a Marotta. Al di là dell’episodio clou, colpisce un fatto
Comunicato Curva: “Torneremo a tifare in Inter-Fiorentina. Lo faremo più uniti che mai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA