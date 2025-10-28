Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dello spot dell'amaro Montenegro, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro: "Io sto bene, naturalmente ho l'ambizione di rimetterà a posto quello che mi è successo recentemente, si aspetta con serenità. Juventus? Pensavo si parlasse dello spot... Io se devo dire qualcosa sulla Juventus e lo dico volentieri è in favore di Tudor".
Spalletti: “Futuro? Sto bene, aspetto con serenità. Juve? Se devo dire qualcosa…”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex c.t. della Nazionale ha parlato anche del suo futuro
"Per quello che ho conosciuto mi è sembrata una persona seria, un uomo vero, sarà fortunato quello che lo sostituirà e dispiace quello che lui subisce adesso. Attrezzata per lo scudetto? Non lo so, sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Quando mi hanno chiamato a fare lo spot mi sono sentito in imbarazzo, ho pensato chissà da quale aereo mi dovrò buttare... Poi ho visto che il copione è stato più normale".
(Sky Sport)
