Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dello spot dell'amaro Montenegro, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro: "Io sto bene, naturalmente ho l'ambizione di rimetterà a posto quello che mi è successo recentemente, si aspetta con serenità. Juventus? Pensavo si parlasse dello spot... Io se devo dire qualcosa sulla Juventus e lo dico volentieri è in favore di Tudor".

"Per quello che ho conosciuto mi è sembrata una persona seria, un uomo vero, sarà fortunato quello che lo sostituirà e dispiace quello che lui subisce adesso. Attrezzata per lo scudetto? Non lo so, sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Quando mi hanno chiamato a fare lo spot mi sono sentito in imbarazzo, ho pensato chissà da quale aereo mi dovrò buttare... Poi ho visto che il copione è stato più normale".