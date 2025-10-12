Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, Luciano Spalletti ha toccato diversi temi. L'ex c.t. della Nazionale è tornato anche sulla sia avventura sulla panchina dell'Inter e non solo. "Delusione Inter? Ci sono rimasto male, ho dovuto mettere mano a situazioni complicate".
Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, Luciano Spalletti è tornato sulla sua esperienza all'Inter
"Icardi? Più che della sua vicenda era il suo contorno. Lui un bravissimo ragazzo, grande goleador, dentro l'area uno dei più forti che ho avuto. Se lo porti in giro per il campo ha difficoltà, ma se porti l'altra squadra a difendersi bassa, Mauro uno dei più grandi goleador".
