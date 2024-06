Qualche giocatore rischio taglio c'è, ma i convocati dell'Inter non sembrano in bilico, eccetto l'infortunato Acerbi.

Luciano Spalletti valuterà per bene il gruppo di giocatori convocati per poi scegliere con chi affrontare l'Europeo. Qualche giocatore rischio taglio c'è, ma i convocati dell'Inter non sembrano in bilico, eccetto l'infortunato Acerbi .

"Di Lorenzo non è uno di quelli interessati ai trials di Coverciano: Spalletti lo conosce a memoria. La lista però va ridotta di tre o quattro elementi per arrivare ai 26 richiesti dall’Uefa (anzi, concessi alle federazioni che, come l’Italia, hanno chiesto di aumentare il contingente originario di 23). Al momento gli azzurri sono 30, compreso Gatti che ha preso il posto dell’infortunato Acerbi ma è rimasto a lavorare a Torino, segnale che la sua posizione è quella più in bilico, anche perché, come ha spiegato il c.t., di difensori ce ne sono in abbondanza. Un altro escluso nascerà dal ballottaggio tra portieri, indiziati Meret e Provedel", sottolinea La Gazzetta dello Sport.