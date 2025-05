Ho elaborato nella mia casa di Montaione il trauma di quell'unica, maledetta partita. La Svizzera. E ho elaborato la colpa. Gli errori fatti. Non per il piacere di frustarmi. Non per masochismo. Non sono quel tipo di uomo. Ma perché so bene che riconoscere i propri errori è il modo giusto, direi sano, per ricominciare. In ogni sconfitta della vita c'è qualcosa di buono, bisogna solo saperlo trovare. Prendermi le mie colpe per quei novanta minuti sciagurati era il minimo che potessi fare per me e dovessi fare per la gente. E dire che prima della partita pensavo positivo. Ne avevo i motivi. Credevo di averli. Ero convinto che il pareggio con la Croazia, raggiunto all'ultimo respiro, fosse stato la scarica di adrenalina capace di lanciarci in un futuro promettente. Una volta scesi in campo, mi resi conto quasi subito che non era così.