Alla fine della partita tra Cagliari e Juventus finita uno a uno si è vista la ressa tra i due allenatori, Pisacane e Spalletti. Un finale di nervi tesi con i rossoblù delusi dalla rimonta subita e i bianconeri amareggiati per non averla portata del tutto a termine.

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"Fatto sta che alla fine ci si è ritrovati ad osservare uno scontro, di quelli rusticani, tra Luciano Spalletti e Fabio Pisacane. Che peraltro già alla vigiliadella partita non avevano lesinato qualche punzecchiatura ai colleghi. Pisacane aveva rimarcato che «la Juventus non è perfetta» e sottolineato che «ha un budget molto più alto». Spalletti aveva invece puntualizzato che a suo avviso, lo scorso anno, il Cagliari aveva battuto i bianconeri immeritatamente. Dalle parole si è passati ai fatti", racconta La Stampa questa mattina.

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"Con i due allenatori che apparentemente – dopo il triplice fischio – sono partiti con le migliori intenzioni. Ma che, dopo un commento di Spalletti («Giocate bene e siete bravi anche a perdere tempo»), si sono ritrovati quasi a darsi testate. Minacciosi. «Ma quale tempo? » , sbraitava il cagliaritano.Mentre vari collaboratori si affannavano a separare i due. Non esattamente rilassato, Spalletti, pure nel dopo gara. Ridimensiona la portata dello scontro da rosso con un «Tutto normale», ma a chi gli chiede se non possa risultare più facile, per Kolo Muani, giocare assieme a Woltemade, risponde: «Ma c’eri a vedere la partita nel primo tempo?». Poi ancora: «Bisogna solo avere la determinazione di quelli che hanno la testa forte. Io non mi gioco la partita, io mi gioco il finir bene la mia carriera. Io voglio far bene, non penso al risultato della partita»", conclude Balice sul giornale riportando le parole del tecnico della Juve.

(Fonte: La Stampa)