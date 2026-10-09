Tutti in gruppo tranne Jones e Stones, arriverà la prima convocazione per Spence. L'ex Tottenham è alla sua prima convocazione, non è favorito per un posto da titolare.

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Oggi primo allenamento per Lautaro, ieri ha fatto solo una sgambata, si pensa possa restare a riposo, poi si vedrà cosa decideranno insieme all'allenatore. In attacco sembrano al momento favoriti Thuram (4 gol nei 4 precedenti contro il Parma) e Bonny (117 presenze in quattro stagioni con la maglia del Parma, ha giocato in media 49 minuti a partita, 15 gol segnati e 12 assist).

Anche Akanji ha sempre giocato con la Svizzera durante la sosta. Bastoni ed Esposito hanno giocato tanto con la maglia dell'Italia. Si arriva da una sosta lunga e ci sarà da capire come Chivu affronterà la questione delle energie dei suoi calciatori sia in vista della gara di campionato, sia in vista della gara di Champions contro il Brugge di martedì sera.

(Fonte: SS24)