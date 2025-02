«Il voto sull'affare assegnato sul calcio, in discussione in commissione cultura al Senato, è stato rinviato. Nel testo della risoluzione, come abbiamo denunciato da tempo, è presente un passaggio inaccettabile: l'apertura alla reintroduzione della pubblicità del gioco d'azzardo nel mondo del calcio». Così il capogruppo M5s in commissione Cultura al Senato, Luca Pirondini sull'intenzione di superare il Decreto Dignità e riaprire alle sponsorizzazioni inerenti alle scommesse sportive nel calcio.