"Il campo ha dato il suo responso, ed ha ancora una volta parlato in favore di Simone Inzaghi". Apre così Sportitalia, senza giri di parole, il suo focus sull'allenatore dell'Inter, che vuole entrare sempre di più nella storia il prossimo 31 maggio. Per poi, secondo l'emittente, proseguire ancora la sua storia in nerazzurro: "Segno che le critiche preventive che avevano contraddistinto le ultime settimane, da Pasqua in poi, avevano sostanza che poco riguardava il lavoro del tecnico nerazzurro, capace di qualificarsi per la seconda volta nel giro di tre anni alla finale di Champions League.