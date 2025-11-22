SportWeek, nel numero in edicola quest'oggi, ha stilato la la top80 dei migliori talenti U20 del calcio mondiale. Nessuna sorpresa in prima posizione: davanti a tutti c'è Lamine Yamal, fenomeno del Barcellona. Tanta, tantissima Liga ai piani altissimi di questa classifica. Presente anche Pio Esposito, unico calciatore dell'Inter, ma trovarlo bisogna scendere parecchio: davanti a lui anche Ahanor e Camarda come italiani, mentre Yildiz è il primo calciatore in lista militante in Serie A.