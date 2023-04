EDICOLA TS – Spunta anche Radrizzani per l’Inter

Dopo le vittorie di Inter e Milan in Champions League, la Juventus e la Fiorentina trovano il successo rispettivamente in Europa e Conference League. Esce invece sconfitta la Roma di José Mourinho, che perde 1-0 sul campo del Feyenoord. Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 14 aprile.

"Gatti e Perin fino alla fine", si legge in apertura su Tuttosport in merito alla vittoria della Juventus contro lo Sporting Lisbona. "Spunta anche Radrizzani per l'Inter", si legge in merito al futuro del club nerazzurro dopo i rumors di giovedì.