L'ultimo report del CIES Football Observatory, evidenzia come in Serie A le squadre si stanno orientando su due modelli opposti: da un lato chi punta sui giocatori d'esperienza, dall’altro chi vuole puntare sui giovani. Secondo uno studio del CIES, sia Napoli che Inter mostrano età medie delle formazioni schierate tra le più alte della Serie A.
fcinter1908 ultimora Le squadre più vecchie d’Europa: il Napoli al primo posto. Inter sul podio
ultimora
Le squadre più vecchie d’Europa: il Napoli al primo posto. Inter sul podio
Nel rapporto pubblicato dal CIES, risulta che il Napoli è la squadra con l'età media più alta. Inter sul podio