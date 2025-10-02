fcinter1908 ultimora Le squadre più vecchie d’Europa: il Napoli al primo posto. Inter sul podio

Nel rapporto pubblicato dal CIES, risulta che il Napoli è la squadra con l'età media più alta. Inter sul podio
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L'ultimo report del CIES Football Observatory, evidenzia come in Serie A le squadre si stanno orientando su due modelli opposti: da un lato chi punta sui giocatori d'esperienza, dall’altro chi vuole puntare sui giovani. Secondo uno studio del CIES, sia Napoli che Inter mostrano età medie delle formazioni schierate tra le più alte della Serie A.

Età media di 28,29 anni, in cui la percentuale di over 30 è del 39% mentre quella degli under 21 è soltanto dell'8,5%.

