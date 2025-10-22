FC Inter 1908
Le pagelle del Corriere dello Sport su St Gilloise-Inter
Gianni Pampinella
Nelle pagelle del Corriere dello Sport su St Gilloise-Inter, il migliore in campo per il quotidiano è Lautaro Martinez. Per il capitano nerazzurro voto 7,5: "La prima giocata degna di nota è sulla linea della sua porta, quando a inizio partita nega un gol già fatto. In avanti commette due errori non da lui, prima di bucare la rete quasi al duplice fischio. Sua l’incornata che porta al penalty del tris".

7 per Dumfries: "Cancella un primo tempo incolore con una deviazione puntualissima sotto porta dopo la carambola innescata dal colpo di testa di Bisseck. Cresce nella ripresa". 7 anche per Pio Esposito: "Assist illuminato per Lautaro e primo gol in Champions League: continua a grandi passi il percorso verso la consacrazione". Altro 7 per Cristian Chivu: "Settima vittoria di fila, percorso netto in Europa: arriva a Napoli a vele spiegate". Una sola insufficienza, quella di de Vrij (5): "Avvio da brividi, con un doppio intervento sbagliato nella stessa azione, in 45’ comunque non alla sua altezza. Il giallo rimediato agevola la sostituzione all’intervallo".

Gli altri voti:

Sommer 6,5, Bisseck 6,5, Akanji (1’ st) 6, Bastoni 6,5, Dimarco (14’ st) 6, Luis Henrique (32’ st) sv, Frattesi 6, Calhanoglu 6,5, Sucic (14’ st) 6, Zielinski 6, Carlos Augusto 6, Bonny (14’ st) 6,5 

(Corriere dello Sport)

