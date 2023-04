Stadi, in Italia solo il 20% sono di proprietà, all’estero si sale all’80%

"Un dato importante che ci fa riflettere sulla nostra situazione: l'età media degli stadi è di 68 anni in Italia - spiega l'architetto Casamonti, che ha realizzato il restyling della Dacia Arena di Udine, il nuovo stadio nazionale di Tirana e sta ultimando il Viola park della Fiorentina - In Germania l'età media è di 38 anni, in Inghilterra di 35. Un altro dato importante: in Italia gli stadi di proprietà dei club (o con una lunga concessione d'uso) sono il 24%, considerando le squadre di serie A e di serie B, in Germania e Inghilterra siamo oltre l'80%. Qual è la conseguenza di tutto ciò? La partecipazione del pubblico: in Italia si attesta intorno al 50% della capienza, in Germania arriva al 70%, in Inghilterra al 90%".