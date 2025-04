Stadio, Agenzia Entrate: “Le ipotesi percorribili non impattano la stima dell’impianto”

L'Agenzia delle entrate ha inviato al Comune di Milano un documento per chiarire le modalità di valutazione del prezzo dello stadio di San Siro e delle aree per la vendita tramite bando, con l'obiettivo di realizzare un nuovo stadio. La valutazione di 197 milioni di euro è stata contestata dal Comitato Sì Meazza che ha presentato un esposto in Procura, ed ora è aperto un fascicolo, ma anche da consiglieri dei Verdi come Carlo Monguzzi e del Gruppo Misto come Enrico Fedrighini.