Stadio, Milan-Inter: incontro con Sala in corso per riprendere iter amministrativo

Dopo la rielezione del sindaco i due club tornano a parlare della costruzione dell'impianto cittadino

È in corso il primo incontro tra il sindaco di Milano (appena rieletto alle ultime elezioni) e Milan e Inter per lo stadio. Si cercherà di far ripartire l'iter amministrativo che si era bloccato a causa delle elezioni. L'incontro servirà a ribadire, da parte dei club, la volontà di proseguire nella costruzione dell'impianto e si auspicherà la ripresa dell'iter a fronte delle perplessità delle opposizioni, in particolare dei Verdi.