FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan”

ultimora

Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan”

Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan” - immagine 1
"Mancata vendita San Siro? Rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto", le parole di Marotta
Daniele Mari Direttore 

"Il signor Marotta interrompa lamenti e fescennini e dia la possibilità, assieme al fondo che gestisce il Milan, di identificare i titolari effettivi delle società che controllano Milan e Inter. Servono informazioni precise sulla persona fisica che è la legittima proprietaria"

Lo afferma in una nota Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa verde.

Le frasi di Marotta sullo stadio e sul Consiglio Comunale

Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan”- immagine 2
—  

"Mancata vendita San Siro? Rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto. Milano deve avere un suo stadio, con tutto il rispetto per San Siro che è stato un contenitore di emozioni, ma non risponde più alle esigenze e ai tempi. Se il comune dicesse di no è evidente che ci guarderemmo attorno, ma sarebbe un dispiacere perché Milan e Inter sono squadre di Milano ed è giusto che siano a Milano".

Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan”- immagine 3

A dichiararlo è stato il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante la cerimonia di conferimento Laura magistrale Honoris Causa in marketing e mercato globali in merito alla vendita di San Siro a Inter e Milan.

Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan”- immagine 4

"Oaktree è pronta a confrontarsi con il comitato legalità: noi garantiamo il massimo della trasparenza, ciò significa che gli investitori si mettono a disposizione per un confronto, nessuno vuole violare le leggi dello stato", ha aggiunto.

Leggi anche
Sabatini: “Chi tra Pulisic e Lautaro? Paragone non ci sta ma ad oggi è meglio…”
Di Marzio: “Lookman? Atalanta con Koopmeiners si era arresa, con l’Inter ha fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA