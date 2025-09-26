"Il signor Marotta interrompa lamenti e fescennini e dia la possibilità, assieme al fondo che gestisce il Milan, di identificare i titolari effettivi delle società che controllano Milan e Inter. Servono informazioni precise sulla persona fisica che è la legittima proprietaria"
Stadio, Monguzzi: “Marotta non si lamenti. Vogliamo sapere chi sono i titolari di Inter e Milan”
Lo afferma in una nota Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa verde.
Le frasi di Marotta sullo stadio e sul Consiglio Comunale
"Mancata vendita San Siro? Rappresenterebbe una sconfitta per la città e da milanese sarei veramente dispiaciuto. Milano deve avere un suo stadio, con tutto il rispetto per San Siro che è stato un contenitore di emozioni, ma non risponde più alle esigenze e ai tempi. Se il comune dicesse di no è evidente che ci guarderemmo attorno, ma sarebbe un dispiacere perché Milan e Inter sono squadre di Milano ed è giusto che siano a Milano".
A dichiararlo è stato il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, durante la cerimonia di conferimento Laura magistrale Honoris Causa in marketing e mercato globali in merito alla vendita di San Siro a Inter e Milan.
"Oaktree è pronta a confrontarsi con il comitato legalità: noi garantiamo il massimo della trasparenza, ciò significa che gli investitori si mettono a disposizione per un confronto, nessuno vuole violare le leggi dello stato", ha aggiunto.
