Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto così alla domanda su chi sia meglio oggi tra Christian Pulisic e Lautaro Martinez: "Meglio Pulisic o Lautaro? Sono due ruoli diversi quindi il paragone non ci sta: ma posso dirvi che Pulisic è un giocatore assolutamente originale.
Sabatini: “Chi tra Pulisic e Lautaro? Paragone non ci sta ma ad oggi è meglio…”
Tempo fa l'avevo paragonato ad El Shaarawy prime, giocatori atipici: lui è nettamente più forte di quel El Shaarawy che faceva 15 gol. Ma il paragone con Lautaro non ci sta: oggi è meglio Pulisic, domani magari Lautaro torna in forma.
