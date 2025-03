In un intervento a RTL105, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato di San Siro sottolineando che il Comune lo venderà entro l'estate a Milan e Inter che sono pronti a consegnare il loro piano a Palazzo Marino. "Oltre duecento pagine per raccontare lo stadio che verrà. Nella giornata di oggi Milan e Inter dovrebbero inviare al Comune di Milano il progetto di fattibilità che illustrerà all'amministrazione cittadina le linee guida per l'acquisto dello stadio di San Siro e relative aree adiacenti", spiega La Gazzetta dello Sport. Si tratta di un passaggio formale importantissimo considerato che negli ultimi mesi i progetti sembravano non convergere.