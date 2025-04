Inter, staffetta per Lautaro a Parma: Inzaghi gestirà così lui e le rotazioni verso il Bayern

”Lautaro Martinez è tornato ieri in gruppo, il che significa che l’attaccante argentino sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di domani contro il Parma. Il capitano dovrebbe alternarsi, nella più classifica delle staffette, con Thuram, con la ThuLa pronta quindi a ricomporsi dal 1’la prossima settimana in Champions League contro il Bayern Monaco. La testa dei nerazzurri però, per ovvi motivi, deve essere necessariamente proiettata al campionato, per un match non semplice, in un campo ostico, dove l’Inter storicamente ha fatto sempre fatica: al Tardini, in 27 incontri di campionato, i nerazzurri hanno vinto solo 7 volte, pareggiando in 6 occasioni e perdendo in 14 gare.