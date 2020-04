TS – Inter, la stagione storta di Sanchez: il cileno torna allo United. Niente conferma per…

Prima gli infortuni, poi il Coronavirus. Una serie di sfortunati eventi hanno impedito ad Alexis Sanchez di esplodere con la maglia dell’Inter e conquistare la conferma di Marotta e Ausilio. Il ‘Nino Maravilla‘, arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Manchester United come ‘piano B’ dopo il no di Dzeko, ha dimostrato troppo poco alla dirigenza nerazzurra per guadagnarsi un posto nella rosa di Conte della prossima stagione.

Come scrive Tuttosport, Sanchez ha segnato l’unico gol della sua esperienza nerazzurra il 28 settembre contro la Sampdoria, prima del brutto infortunio con la nazionale cilena che lo ha tenuto fuori fino al 6 gennaio. Al rientro qualche lampo nel derby contro il Milan e nella doppia sfida contro il Ludogorets in Europa League.

A ostacolare qualsiasi tentativo di conferma, in caso di richiesta di Conte a Marotta, c’è anche il contratto di 12 milioni di euro: troppo alto per le casse dell’Inter, che in questa stagione ne ha pagati solo 5 rispetto al totale.