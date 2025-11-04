Lettera

Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha scritto una lettera durissima indirizzata ai dipendenti e ai principali collaboratori, richiamandoli a valori come "la terzietà, la sobrietà, la professionalità" che dovrebbero essere requisiti minimi della professione giornalistica, partendo dall'incidente di domenica per allargare il discorso a una serie di comportamenti diffusi che evidentemente non ha gradito ("La verità è che quei malcapitati ragazzi non sono gli unici").