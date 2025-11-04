Dopo quanto successo nella redazione di Sky Sport durante la partita tra Verona e Inter emergono altre novità sul futuro dei due giornalisti.
ultimora
Sky, gli stagisti interisti non sono stati licenziati: ecco la punizione scelta da Ferri
Come scrive Gazzetta, "Nessun allontanamento definitivo, solo una sospensione. Il caso degli stagisti di Sky, sorpresi dalle telecamere a esultare per il gol decisivo dell'Inter durante il telegiornale, si ridimensiona nonostante la censura del tribunale social e le indiscrezioni su una punizione esemplare inflitta ai responsabili dell'episodio".
Lettera—
Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha scritto una lettera durissima indirizzata ai dipendenti e ai principali collaboratori, richiamandoli a valori come "la terzietà, la sobrietà, la professionalità" che dovrebbero essere requisiti minimi della professione giornalistica, partendo dall'incidente di domenica per allargare il discorso a una serie di comportamenti diffusi che evidentemente non ha gradito ("La verità è che quei malcapitati ragazzi non sono gli unici").
Rientro—
"Alla fine gli stagisti-tifosi che si sono abbracciati nel momento dell'autogol di Frese, ignari di essere visibili in diretta dietro a un vetro che li divideva dallo studio, non verranno esclusi dalla redazione: Ferri li ha mandati a casa domenica, dopo averli rimproverati, decidendo di sospenderli per una settimana. Da lunedì 10 torneranno in redazione a coltivare il loro sogno: diventare giornalisti. Con una lezione di deontologia da inserire nel curriculum", precisa Gazzetta.
