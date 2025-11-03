FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ventola: “Ero a Verona dietro Chivu. E vi dico che lo sentivo sempre urlare queste parole”

ultimora

Ventola: “Ero a Verona dietro Chivu. E vi dico che lo sentivo sempre urlare queste parole”

Ventola: “Ero a Verona dietro Chivu. E vi dico che lo sentivo sempre urlare queste parole” - immagine 1
A Viva El Futbol Nicola Ventola ha analizzato da un'altra prospettiva quanto accaduto al Bentegodi tra Verona e Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

A Viva El Futbol Nicola Ventola ha analizzato da un'altra prospettiva quanto accaduto al Bentegodi tra Verona e Inter. Ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro:

Ventola: “Ero a Verona dietro Chivu. E vi dico che lo sentivo sempre urlare queste parole”- immagine 2
Getty Images

"Ero a Verona, nel box dietro la panchina di Chivu, e lo vedevo che diceva sempre alla squadra: 'Siamo superficiali, non siamo sul pezzo, stiamo attenti!'. C'era la sensazione che il Verona potesse far male e che potesse addirittura vincerle. Chivu mi è piaciuto, perché ha subito fatto i cambi che doveva fare".

Ventola: “Ero a Verona dietro Chivu. E vi dico che lo sentivo sempre urlare queste parole”- immagine 3
Getty Images

"Luis Henrique e Carlos Augusto hanno fatto fatica. Vittoria importante, ma non meritata. Lo sentivo urlare, lui lo percepiva che non era la solita Inter".

(Fonte: Viva El Futbol)

Leggi anche
Calhanoglu, miglior avvio di sempre: i numeri. E nelle ultime tre partite…
Cassano: “Questa Inter fa paura. Chivu allenatore da grande squadra, quando lo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA