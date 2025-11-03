"Ero a Verona, nel box dietro la panchina di Chivu, e lo vedevo che diceva sempre alla squadra: 'Siamo superficiali, non siamo sul pezzo, stiamo attenti!'. C'era la sensazione che il Verona potesse far male e che potesse addirittura vincerle. Chivu mi è piaciuto, perché ha subito fatto i cambi che doveva fare".