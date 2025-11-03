A Viva El Futbol Nicola Ventola ha analizzato da un'altra prospettiva quanto accaduto al Bentegodi tra Verona e Inter. Ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro:
"Ero a Verona, nel box dietro la panchina di Chivu, e lo vedevo che diceva sempre alla squadra: 'Siamo superficiali, non siamo sul pezzo, stiamo attenti!'. C'era la sensazione che il Verona potesse far male e che potesse addirittura vincerle. Chivu mi è piaciuto, perché ha subito fatto i cambi che doveva fare".
"Luis Henrique e Carlos Augusto hanno fatto fatica. Vittoria importante, ma non meritata. Lo sentivo urlare, lui lo percepiva che non era la solita Inter".
(Fonte: Viva El Futbol)
