La Stampa – Saltano gli Europei? Ecco la richiesta di Ceferin ai club: Serie A contraria. E l’EL…

Giornata molto importante quella di oggi perché si deciderà il futuro degli Europei 2020 e di tutto il calcio continentale. “Ceferin, gran capo dell’Uefa, prenderà atto di una volontà, ormai, comune, ma chiederà alle parti in causa di condividere la perdita economica per un evento che non andrà in scena e da quantificare in circa 300 milioni di euro. Del tema sono già state informate le società di serie A durante l’Assemblea di ieri e la risposta immediata fa presagire quello che diventerà terreno di scontro”, sottolinea l’edizione odierna de La Stampa che poi presenta le ipotetiche formule per concludere Champions League ed Europa League.

CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE – Per la Coppa dalle grandi orecchie, l’ipotesi più suggestiva vede semifinali e finale compresse in una sorta di Final Four, tutto nel giro di una settimana – possibilmente l’ultima di maggio – con ottavi e quarti da disputare in gara unica. Anche per quanto concerne l’Europa League potrebbe valere lo stesso format con semifinali e finale a Danzica.