"Una cosa è ormai certa, il più grande Manchester City di Guardiola è finito", scrive il Guardian, definendo i Citizens scesi in campo al Bernabeu "figure simili a zombi". Alla vigilia il manager catalano aveva chiesto ai suoi la prestazione perfetta per ribaltare la sconfitta dell'andata. La perfezione è durata appena quattro minuti, il tempo necessario agli spagnoli per segnare il primo gol, come puntualizza il Daily Mail. "La partita perfetta si è rapidamente trasformata in imperfetta, quindi in mediocre, poi orribile e infine in dolore - scrive il quotidiano britannico -. La squadra che un tempo era il City, non c'è più, fatto a pezzi dalla velocità di pensiero e d'azione del Real".