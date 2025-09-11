FC Inter 1908
Stankovic compie gli anni, l'Inter: "Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri, Dejan"

Stankovic compie gli anni, l’Inter: “Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri, Dejan”

Stankovic compie gli anni, l’Inter: “Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri, Dejan” - immagine 1
Gli auguri da parte del club nerazzurro all'ex calciatore che oggi compie gli anni
Stankovic compie gli anni, l’Inter: “Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri, Dejan”- immagine 2
"Una carriera leggendaria, un cuore nerazzurro. Oggi Dejan Stankovic compie 47 anni. La sua avventura con l’Inter inizia nel gennaio del 2004, quando arrivato dalla Lazio sceglie di sposare i colori nerazzurri. Da quel momento, talento, grinta, tecnica e potenza diventano il suo marchio in campo, insieme a gol spettacolari ed emozioni che resteranno per sempre nella memoria dei tifosi".

Stankovic compie gli anni, l’Inter: “Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri, Dejan”- immagine 3
"Con la maglia dell'Inter ha collezionato 326 presenze e 42 gol, conquistando una lunga serie di successi che lo hanno reso uno dei simboli di un'era vincente: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Un percorso straordinario, coronato dall'ingresso nella Hall of Fame di FC Internazionale Milano, riconoscimento che celebra il suo impatto e il suo legame eterno con questi colori. Oggi Dejan Stankovic compie 47 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri".

