Stankovic compie gli anni, l’Inter: “Talento, grinta, tecnica e potenza. Auguri, Dejan”
Gli auguri da parte del club nerazzurro all'ex calciatore che oggi compie gli anni
"Con la maglia dell’Inter ha collezionato 326 presenze e 42 gol, conquistando una lunga serie di successi che lo hanno reso uno dei simboli di un'era vincente: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Un percorso straordinario, coronato dall’ingresso nella Hall of Fame di FC Internazionale Milano, riconoscimento che celebra il suo impatto e il suo legame eterno con questi colori. Oggi Dejan Stankovic compie 47 anni e riceve gli auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri". Gli auguri da parte del club nerazzurro all'ex calciatore che oggi compie gli anni.
