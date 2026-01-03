FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Club Brugge, Stankovic eletto MVP del mese di dicembre: “Non si poteva iniziare meglio”

ultimora

Club Brugge, Stankovic eletto MVP del mese di dicembre: “Non si poteva iniziare meglio”

Club Brugge, Stankovic eletto MVP del mese di dicembre: “Non si poteva iniziare meglio” - immagine 1
Il centrocampista serbo è stato il protagonista dell'ultimo mese: due gol, un assist e prestazioni di altissimo livello
Fabio Alampi Redattore 

Dicembre è stato senza ombra di dubbio il mese di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo è stato il protagonista assoluto del Club Brugge con due gol, un assist e prestazioni di altissimo livello.

Club Brugge, Stankovic eletto MVP del mese di dicembre: “Non si poteva iniziare meglio”- immagine 2
Getty Images

Un rendimento che gli è valso il premio di MVP. La consegna, poco prima della sessione di allenamento odierna: "Non si poteva iniziare l'allenamento meglio di così!".

Stankovic, classe 2005, dopo una stagione in Svizzera con il Lucerna ha lasciato a titolo definitivo l'Inter, accettando la proposta del Club Brugge, e in Belgio sta confermando quanto di buono si diceva sul suo conto, tanto da conquistare anche la convocazione da parte della Serbia. I nerazzurri, che mantengono un diritto di recompra su di lui, osservano con grande attenzione la sua crescita.

Leggi anche
Cancelo, prove di addio con l’Al-Hilal ma niente scontro: le immagini...
Serie A, gli U21 più preziosi: formazione da paura. C’è Pio Esposito! Ecco il 3-4-2-1

© RIPRODUZIONE RISERVATA