Dicembre è stato senza ombra di dubbio il mese di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo è stato il protagonista assoluto del Club Brugge con due gol, un assist e prestazioni di altissimo livello.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Club Brugge, Stankovic eletto MVP del mese di dicembre: “Non si poteva iniziare meglio”
ultimora
Club Brugge, Stankovic eletto MVP del mese di dicembre: “Non si poteva iniziare meglio”
Il centrocampista serbo è stato il protagonista dell'ultimo mese: due gol, un assist e prestazioni di altissimo livello
Un rendimento che gli è valso il premio di MVP. La consegna, poco prima della sessione di allenamento odierna: "Non si poteva iniziare l'allenamento meglio di così!".
Stankovic, classe 2005, dopo una stagione in Svizzera con il Lucerna ha lasciato a titolo definitivo l'Inter, accettando la proposta del Club Brugge, e in Belgio sta confermando quanto di buono si diceva sul suo conto, tanto da conquistare anche la convocazione da parte della Serbia. I nerazzurri, che mantengono un diritto di recompra su di lui, osservano con grande attenzione la sua crescita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA